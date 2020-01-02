في عيد ميلادها... تعرف على عمر دنيا سمير غانم وتخصصها؟

تحتفل اليوم الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها الـ٣٥؛ فهي من مواليد ١ يناير ١٩٨٥، وتنتمي لمواليد برج الجدي. دنيا سمير غانم حصلت على بكالوريوس إعلام من إحدى الجامعات الخاصة عام ٢٠٠٠، وبدأت حياتها الفنية عام ٢٠٠١. اقرئي ايضا : عيضة المنهالي يستقبل العام 2020 بصحبة 37 ألفاً من محبيه تزوجت دنيا سمير غانم من الإعلامي رامي رضوان عام ٢٠١٣، وأنجبت منه طفلتها الوحيدة كايلي. Advertisements ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة لها تضم أصدقاءها وزوجها وعائلتها، من حفل عيد ميلادها. وعلقت الفنانة دنيا سمير غانم على الصورة قائلة: «سنة جديدة سعيدة». اقرئي ايضا : شاهد.. ابنة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام مع ابنتيها شاركت دنيا سمير غانم في ٢٥ عملاً فنياً، بين أفلام ومسلسلات من أهمها: الفرح، كباريه، الكبير أوي، نيللي وشريهان.



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