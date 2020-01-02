شاهد.. ابنة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام مع ابنتيها

نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها مع ابنتيها «رهف ودانييلا».

وظهرت زينب فياض برفقة ابنتيها خلال احتفالها بعيد رأس السنة؛ حيث ظهرت بنتاها بفساتين سوداء، أما هي فارتدت جيب فضياً، وبليز أسود.

المعروف أن هيفاء وهبي تزوجت زواجاً عائلياً من «نصر فياض» في بداية التسعينيات، وهو ابن عمتها، ثم انفصلت عنه وتركت ابنتها في سن صغير، ثم حدثت القطيعة، وتستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم «عقدة الخواجة»، الذي تعاقدت عليه مؤخراً؛ لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

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وبدأت هيفاء وهبي التحضير لهذا العمل، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي، وعدد آخر من النجوم.

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