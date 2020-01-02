شاهد .. كيف ردت أسما شريف منير على شائعة إنفصالها عن زوجها محمود حجازي

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 03:53 مساءً - نشرت الإعلامية ” أسما شريف منير ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من إحتفالها بالعام الجديد 2020 .
وظهرت أسما في مقطع الفيديو برفقة زوجها الفنان ” محمود حجازي ” وبعض الأصدقاء خلال الاحتفال .. لترد أسما شريف منير بذلك على الشائعة التي ترددت في الأيام الأخيرة حول انفصالها عن زوجها .
والتي كانت تتجاهل الرد عليها من قبل وعلى أسئلة المتابعين حول هذا الموضوع حتى خرجت بهذا الفيديو لتؤكد عدم صحة تلك الشائعة .
وأشارت أسما شريف منير في تعليقها على الفيديو الذي هنأت به المتابعين بالعام الجديد وشكرت من شاركوها الاحتفال إلى أن انتفاخ بطنها سببه القولون وليس الحمل .
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