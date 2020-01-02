كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 03:53 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد رشاد ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لزوجته مذيعة الراديو ” مي حلمي ” وهي نائمة على سرير داخل غرفة بأحد المستشفيات . وكتب محمد رشاد في تعليقه على الصورة : ” ربنا يحميكي ويبعد عنك الشر .. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل ” . وأغلق الفنان محمد رشاد خاصية التعليق على الصورة ولم يذكر ماذا حدث معها أو أية تفاصيل حول وضعها الصحي . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رشاد يطلب من الجمهور الدعاء لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.