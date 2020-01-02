يارا تلمع في سماء الأردن في رأس السنة الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقبلت النجمة اللبنانية يارا العام الجديد مع جمهورها في الأردن، حيث تألقت في حفل غنائي احيته ليلة رأس السنة بفندق «رويال عمان».

يارا كانت حريصة على مشاركة الفانز بلقطات استعراضية لإطلالتها قبل صعودها على المسرح، حيث اختارت لحفل استقبال عام 2020 طلّة أنيقة، ارتدت فيها فستان أسود طويل ذو تطريزات فضية وزرقاء براقة، حمل توقيع دار لابورجوازي، ولملمت شعرها للخلف بتسريحة زادتها نعومة وجاذبية.

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باقة من ألمع أغانيها القديمة والحديثة، اشعلت بها يارا الحفل، كما حرصت على تهنئة متابعيها بالعام الجديد بتعليق على صورها، كتبت فيه: «في أوّل يوم من السنة الجديدة بعيّدكم وان شاءالله يا رب تكون سنة خير وحب وسلام وفرح على الجميع وكلّ العالم»، حيث هنأ الفانز النجمة اللبنانية، متمنيين لها دوام النجاح والتوفيق، كما غازلوا يارا، معربين عن جمال وأناقة اختيارها للحفل.

يُذكر أن يارا تستعد لإطلاق ديو جديد مع نجم عربي رفضت الكشف عن اسمه، كما أنها تجهز لطرح أغنية منفردة جديدة، وذلك بعد أغنيتها الخليجية الأخيرة «أبقى أسيرك»، وهي من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان تركي الشريف.

من ناحية أخرى، طرحت يارا مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «شو بدو» من كلمات أحمد ماضي، و ألحان طارق أبو جودة، والكليب من إخراج ريشا سركيس.