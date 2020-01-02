إنجين التان يستقبل 2020 بين الثلوج بأوامر طبية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان التركي إنجين التان لعملية جراحية في الأنف بسبب معاناته من انحراف غضروفي، وقد نصح الأطباء النجم التركي بالتعرض لأجواء باردة لتحسين حالته الصحية.

إنجين استجاب لنصائح الأطباء، ورافق أسرته إلى جبل أولوداغ، حيث تغطي الثلوج الجبل خلال هذه الفترة من كل عام، وقرر استقبال العام الجديد في فندق يمتلكه والد زوجته هناك.

Advertisements

يُذكر أن نجم مسلسل «قيامة أرطغرل» احتفل بزفافه على نسليشاه ألكوتشلار أغسطس 2014، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول “أمير أراس” يناير 2019، كما انجبت نسليشاه للنجم التركي ابنتهما “ألارا” أغسطس 2018 في أمريكا.

من ناحية أخرى، فشل إنجين التان في تحقيق النجاح المتوقع بمسلسله الجديد «الرصاصة»، وهو من تأليف كرم ديرين و إخراج بوراك ارليل و مراد جان اوغوز، وتدور أحداثه في إطار بوليسي حول قصة حب بحقبة السبعينات، وشارك إنجين في بطولته أمام الفنانة التركية بورتشين تيرزي أوغلو، إلا أن انخفاض نسب المشاهدة دفعت الشركة المنتجة لوقف العمل بعد عرض الحلقات الأولى منه.

إنجين نجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة في تركيا والعالم العربي بعد بطولته للمسلسل التاريخي الأشهر «قيامة أرطغرل» على مدى 5 مواسم، ليتم تغيير اسم المسلسل في موسمه السادس إلى «قيامة عثمان»، والذي يجسد بطولته حالياً، النجم التركي بوراك أوزجفيت، وقد سأل الصحفيون إنجين في آخر ظهور له عن خططه للمرحلة المقبلة، فرد قائلاً: «سأرتاح لفترة طويلة، وربما أعود بعمل مسرحي».