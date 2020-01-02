بيرجوزار كوريل تستعرض حملها ببطن مكشوفة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التركية بيرجوزار كوريل لجلسة تصوير استعراضية لانتفاخ بطنها جراء الحميل، اختارت أن تطل فيها ببطن مكشوفة تماماً.

الصورة بالأبيض والأسود، وظهرت فيها الفنانة التركية بابتسامة قوية تعبيراً عن شدة سعادتها وحماسها لاستقبال مولودها الثاني، وقد تبادلها فانز بيرجوزار بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بيرجوزار التي اعتزلت عن عملها الفني مؤقتاً، فاجأت أيضاً محبيها وشاركت في سهرة برنامج The Voice في نسخته التركية للاحتفال بالعام الجديد، حيث تألقت بفستان أبيض أبرز انتفاخ بطنها.

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يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من النجم التركي خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «أنت وطني» آخر عمل درامي عُرض لبيرجوزار كوريل، في الوقت الذي عُرض لخالد مؤخراً فيلم «كازابلانكا» الذي يشارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، كما عُرض لبيرجوزار حديثاً فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.

نجمة مسلسل «القبضاي» وزوجها نجم «حريم السلطان» شاركا حديثاً في إعلان لصالح إحدى ماركات المجوهرات، وقد كشفت مصادر صحفية عن المقابل المادي الذي حصل عليه الزوجان مقابل حملتهما الإعلانية، والذي يصل إلى 3.5 مليون ليرة تركية.