مايا نصري تبدأ عام 2020 بـ«لوك» صادم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية مايا نصري محبيها، وقررت استقبال العام الجديد بطلّة مختلفة تماماً، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات استعراضية لها بالـ«لوك» الجديد.

مايا تخلت عن الشعر الطويل، وظهرت بقصة شعر «جرسون» في صورة جديدة نشرتها مع بداية عام 2020، معلقة عليها: «لماذا لا؟.. أبدأ عام 2020 بـ«لوك» جديد»، وهي الطلّة التي صدمت فانز الفنانة، خاصة أنها لم تظهر بشعر قصير منذ دخولها لعالم الفن.

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وفي الوقت الذي انتقد بعض متابعي مايا قرارها بقص شعرها واختيار هذا الـ«لوك»، غازل فريق آخر النجمة اللبنانية، مؤكدين أن قصة الـ«جرسون» جعلتها تبدو أصغر عمراً، وأكثر مرحاً، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.

يُذكر أن آخر أعمال مايا المعروضة كان فيلم «قسطي بيوجعني» الذي شاركت في بطولته أمام هاني رمزي، والفيلم من تأليف وإخراج إيهاب لمعي.

من ناحية أخرى، تنتظر مايا نصري استئناف تصوير فيلمها الجديد «زنزانة 7» الذي تم توقيفه بسبب خلافات انتاجية، وهو من تأليف حسام موسى، إبرام نشأت، وتشارك مايا في بطولته أمام أحمد زاهر، منة فضالي، نضال الشافعي، أحمد التهامي، علا غانم، مدحت تخية، وغيرهم، في الوقت الذي تنتظر فيه عرض فيلم «ريما» الذي انتهت من تصويره مؤخراً، وتشارك في بطولته فراس سعيد، ومحمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، ومها نصار، وعلاء مرسي، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي.