داوود حسين ينهي 2019 بجراحة في القلب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان الكويتي داوود حسين لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى، وخضع لجراحة بالقلب.

الفنان الكويتي نشر صورة له على سرير المرض من داخل المستشفى، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “الحمد لله رب العالمين .. انهيت عام ٢٠١٩ بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز و جل”.

وأضاف: “ووجود إنسان يحب عمله و يملك كاريزما إنسانية رائعة.. محب للخير.. صديق الجميع.. إنه يجعلك تفخر بوجود الدكاترة أمثاله في الكويت.. دكتور بدر المهدي.. في مستشفى مبارك.. قسم القلب.. شكراً من القلب الذي عالجته .. و مرحباً بك في قائمة اخوان دنياي”.

وكان الفنان الكويتي داوود حسين قد حصل مؤخرا على جائزة “البغلي للابن البار”، وذلك نظرا لخدماته في مجال العمل الإجتماعي والتطوعي بالكويت.

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الفنان الكويتي شارك جمهوره بمجموعة صور من حفل تكريمه، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعبر عن سعادته الشديدة بهذا التكريم.

حسين كتب: “جائزة البغلي للابن البار.. شكراً من القلب.. اهديها لكل قلب كبير جميل .. لكل ابن يقبل رجل أمه . لكل ابن يسهر بالساعات بجوار والديه في المستشفى”.

وأضاف: “لكل انسان يقبل جبهة امه و ابوه قبل ان يخرج من البيت وبعد ان يعود .. الله يحفظ والديكم ابواب الجنه في الدنيا .. الشكر موصول للاخ العزيز برهان سلامة مصور جريدة النهار على هذه اللقطات الجميلة .. احبكم”.

وتابع: “كم هي جميلة لحظات التكريم و التقدير.. شكراً للعم ابراهيم طاهر البغلي على هذا التكريم.. شكراً لكل القائمين والف مبروك لكل الفائزين بهذه الجائزة الغالية.. جائزة الابن البار.. الله يوفق الجميع و يوفقنا”.