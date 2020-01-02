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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة عائلتها، وذلك احتفالًا بقدوم العام الجديد.
الصورة قديمة ظهر فيها زوجها الراجل كابتن حسن مختار، وابنتها وحفيدتها وهي طفلة وزوج ابنتها وعلقت عليها قائلة: “ربنا يحفظ عائلتي.. وحشتنا يا حسن مفيش ثانيه بتمر علينا بدون أن نتذكرك حبك كامن ومستقر فى قلوبنا”.
رجاء الجداوي تزوجت في حياتها مرة واحدة من حارس المرمى حسن مختار، وذلك في بداية السبعينات، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة، والتي أنجبت ابنتها روضة.
يذكر أن كابتن حسن مختار، زوج الفنانة رجاء الجداوي، رحل عن عالمنا يوم 5 مارس 2016، ويعتبر أول مدرب حراس مرمى يعتمد على العلم والتكنولوجيا في التدريب وربما يكون صاحب براءة اختراع تعيين مدرب لحراس المرمي في الأندية والمنتخبات بعد أن كان لا يتم الاعتماد على مدرب حراس وكانوا يدربون أنفسهم.
على صعيد آخر، شاركت رجاء الجداوي، مؤخرًا في مسلسل “شبر مية” بجانب كلاً من أحمد السعدني، نجلاء بدر، محمد علي رزق، مراد مكرم، محمد جمعة، نهى عابدين، ندى موسى، حنان سليمان، أمجد الحجار، إسماعيل شرف، وهو من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.
الفنانة المصرية عادت لمجال الأزياء مؤخرًا بعد اعتزال سنوات طويلة ولكن من باب التصميم، حيث كشف الفنان هاني البحيري أن رجاء الجداوي، صممت 5 فساتين من مجموعته الجديدة لعام 2020.
كما تشارك رجاء الجداوي، في تقيدم بعض فقرات برنامج “كل الحكاية”، مع الإعلامي عمرو اديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تبدأ 2020 برسالة مؤثرة لزوجها الراحل.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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