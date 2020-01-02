هازال كايا تنشر صورة جديدة لمولودها احتفالاً بالعام الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» متابعيها بحلول العام الجديد، وفاجأتهم بنشر صورة جديدة لمولودها الأول «علي فكرت».

هازال حرصت على اخفاء ملامح وجه مولودها، في الوقت الذي كان لافتاً فيه الزي المميز الذي اختارته له، كما زينت طلّته بنظارة تحمل صوراً مجسمة لشجرة الكريسماس وسانتا كلوز، وكتبت الفنانة الشابة معلقة على الصورة: «سنة جديدة سعيدة»، حيث تلقت هازال تهاني محبيها ومتابعيها وأصدقائها من داخل الوسط الفني التركي، متمنيين لها عام جديد ملئ بالحب مع أسرتها.

يُذكر أن هازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية، وقد رُزقا الزوجان بمولوهما الأول نوفمبر الماضي.

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هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.

مسلسل «العشق الممنوع» كان الإنطلاقة الحقيقية لهازال كايا في عالم الفن، حيث حققت من خلاله شهرة واسعة وجماهيرية عريضة، وجسدت فيه شخصية «نهال»، كما ضاعفت شهرتها بعد تألقها في مسلسل «اسميتها فريحة».