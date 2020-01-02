نجوى كرم أكثر اشراقاً بإطلالة عروس في استقبال 2020.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية نجوى كرم في واحدة من أجمل حفلات رأس السنة لعام 2020 بسهرة غنائية احيتها في في مركز «الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات» - رأس الخيمة بالإمارات بمشاركة الفنان العراقي وليد الشامي.

شمس الأغنية اللبنانية اطلّت على الحضور بإطلالة بيضاء مشرقة، اختارت أن تستقبل بها العام الجديد، حيث سحرت الأنظار بفستان شديد الأناقة ذو طبقات مرصعة براقة، حمل توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، كما تزينت بمجوهرات ماسية ضاعفت بريق طلّته، في الوقت الذي اسدلت فيه شعرها الذهبي بشكل زادها جاذبية.

Advertisements

نجوى اطربت الحضور بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، واشعلت السهرة بالدبكة اللبنانية، حيث تفاعل معها محبيها بالرقص والغناء.

يُذكر أن كليب «بعشق تفاصيلك» كان آخر ما طرحته الفنانة، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا.

من ناحية أخرى، فاجأت نجوى كرم محبيها، وقررت تهنئتهم بعيد الميلاد والعام الجديد عبر مكالمات مفاجئة، حيث اتفقت مع فريق عملها على اختيار عدد من الفانز حول العالم، والتنسيق معهم على اجراء اتصال كصحفيين لمعرفة آرائهم حول بعض الموضوعات التي تخص نجمتهم اللبنانية المفضلة، لتظهر نجوى على الشاشة فجأة أمام متلقي الاتصال، وقد نشرت مقطع فيديو طريف سجل ردود فعل محبيها عندما شاهدوها واستمعوا لصوتها أمامهم بشكل مفاجئ، وهي اللقطات التي عكست مدى حب الفانز للفنانة اللبنانية، ورغبة الأخيرة في التعبير عن تقديرها لحبهم ودعمهم لها.