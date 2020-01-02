تحفة محمد صلاح ضمن ترشيحات هدف العِقد في ليفربول.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى أساطير النادي بأهدافه الرائعة التي يسجلها منذ انضمامه لـ”الريدز” عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي.

نادي ليفربول الإنجليزي، أعلن عبر موقعه الرسمي عن 10 أهداف مُرشحة للفوز بهدف العِقد وشملت هذه الأهداف واحدًا للنجم المصري محمد صلاح في مرمى فريق توتنهام.

موقع ليفربول كشف عن القائمة النهائية للأهداف المرشحة لحصد لقب هدف العِقد.. وضمت هذه القائمة هدف محمد صلاح في مرمى توتنهام وذلك في موسم 2017- 2018 والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وجاء الأهداف كالأتي:

دانيال ستوريدج في مرمى إيفرتون 2014

فيرناندو توريس في مرمى سندرلاند 2010

لويس سوايرز في مرمى ستوك سيتي 2011

سواريز في مرمى نيوكاسل عام 2012

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سواريز في مرمى نوريتش 2013

كوتينيو في مرمى سماوثهمبتون 2015

هندرسون في مرمى تشيلسي 2016

إيمري تشان في مرمى واتفورد 2017

محمد صلاح في مرمى توتنهام 2018

أوريجي في مرمى برشلونة 2019

محمد صلاح أنهى عام 2019 بحصوله على العديد من الجوائز والإنجازات مع ليفربول، الذي عاد للتتويج بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يحصد لقب كأس العالم للأندية، كما حصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي أكثر من مرة، فضلا عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية مؤخرا والتي اقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، إلى جانب ترشجه في جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” لأفضل لاعب في العالم.