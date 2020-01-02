- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى أساطير النادي بأهدافه الرائعة التي يسجلها منذ انضمامه لـ”الريدز” عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي.
نادي ليفربول الإنجليزي، أعلن عبر موقعه الرسمي عن 10 أهداف مُرشحة للفوز بهدف العِقد وشملت هذه الأهداف واحدًا للنجم المصري محمد صلاح في مرمى فريق توتنهام.
موقع ليفربول كشف عن القائمة النهائية للأهداف المرشحة لحصد لقب هدف العِقد.. وضمت هذه القائمة هدف محمد صلاح في مرمى توتنهام وذلك في موسم 2017- 2018 والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.
وجاء الأهداف كالأتي:
دانيال ستوريدج في مرمى إيفرتون 2014
فيرناندو توريس في مرمى سندرلاند 2010
لويس سوايرز في مرمى ستوك سيتي 2011
سواريز في مرمى نيوكاسل عام 2012
سواريز في مرمى نوريتش 2013
كوتينيو في مرمى سماوثهمبتون 2015
هندرسون في مرمى تشيلسي 2016
إيمري تشان في مرمى واتفورد 2017
محمد صلاح في مرمى توتنهام 2018
أوريجي في مرمى برشلونة 2019
محمد صلاح أنهى عام 2019 بحصوله على العديد من الجوائز والإنجازات مع ليفربول، الذي عاد للتتويج بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يحصد لقب كأس العالم للأندية، كما حصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي أكثر من مرة، فضلا عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية مؤخرا والتي اقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، إلى جانب ترشجه في جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” لأفضل لاعب في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر تحفة محمد صلاح ضمن ترشيحات هدف العِقد في ليفربول.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.