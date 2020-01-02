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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مذيعة قناة الحدث والعربية "نجوى قاسم" والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
نجوى قاسم
أكد مالك الروقى مدير أخبار mbc، وفاة الإعلامية نجوى قاسم، مذيعة قناة الحدث والعربية، حيث كتب مالك الروقى عبر حسابه على تويتر "وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية.. كل التعازى للزملاء ولعائلتها"، بينما لم تقدم القناة أي بيانات رسمية لتأكيد أو نفى الأمر.
آخر ما قامت نجوى قاسم بمشاركته عبر حسابها على موقع "تويتر"، كانت احتفالات بمناسبة رأس السنة الجديدة.
فيما ترحم عليها العديد من المتابعين عبر تويتر من خلال تعليقاتهم عبر هذا الفيديو الذى نشرته يوم 31 ديسمبر.
نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.
نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت. سميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية ب"المراسلة الحربية".
في العام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس ، و حصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.
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