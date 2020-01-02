صدفة تجمع أمير طعيمة بأصالة

جمعت الصدفة بين الشاعر أمير طعيمة، والفنانة أصالة، في رحلته للمملكة العربية السعودية، لحضور أحدث أعماله مسرحية "عطل فني".
ونشر "طعيمة" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بأصالة، وعلق: "الصدفة الحلوة وصولا، في طريقي للرياض، عطل فني من 8 إلى 12 يناير على مسرح البوليفارد".
مسرحية "عطل فني"، بطولة شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.
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