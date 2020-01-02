وفاة المذيعة نجوى قاسم عن 52 عاما

رحلت عن عالمنا صباح اليوم، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، عن عمر يناهز 52 عاما، بعد تعرضها لأزمة قلبية داخل شقتها بمدينة دبي.

ونعى عدد من أصدقاء الإعلامية الراحلة، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل، زميلتهم الراحلة، إذ كتب الإعلامي عبدالرحمن اللاحم، عبر تويتر: "يوم حزين، فاجعة وفاة أيقونة الإعلام نجوى قاسم".

بينما أعلنت زميلتها الإعلامية ديانا مقلد، خبر الوفاة، قائلة: "نجوى رفيقة البدايات في التسعينات، سكت قلبها في منزلها في دبي".

نجوى قاسم هي مقدمة برامج لبنانية، غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، كما تنقلت في عدد من القنوات العربية أبرزها المستقبل، والعربية، والحدث، وسميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال"، وهي من مواليد 1967.

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