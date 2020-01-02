تفاصيل أحدث أغاني موسى "جبلين ثلج"

"صارحنا بعض بعيوبنا / بأسلوب للأسف كان فج / ومن يومها السكات أطول/ بقينا أنا وانتي جبلين ثلج "،"بتلك الكلمات يستعد المطرب موسى لطرح أحدث أغانيه "جبلين تلج"، من كلمات حسام طنطاوي، ألحان معتز أمين، وتوزيع حازم المنسي.

الشاعر حسام طنطاوي في تصريح خاص لـ"مصراوي" قال:" كتابة الأغنية تمت على مراحل، وكنت قد بدأت فيها من 4 سنوات، وعند أعدادها للتلحين قمت بالتعديل بحثا عن صياغه غير متداولة، وشجعني على هذا جرأة الملحن معتز أمين، الذي تحمس للفكرة المختلفة، وهي باختصار عن تحول حال المحب من الشغف بالمحبوب إلى الفتور الشديد، بمجرد ان تصارحا بعيوبهما لبعض، وبشكل فج".

وتابع:" الفنان موسى عن حماس للتجربة، قام بتسجيلها من 4 شهور، وصور الكليب الخاص بها الأسبوع الماضي، استعدادا لطرحها"

موسى شارك مساء أمس الثلاثاء، بإحياء حفل رأس السنة بأحد الفنادق بمشاركة هيفاء وهبي، والفنان حكيم، وقدم مجموعة من أغانيه، ومنها "الحلوة" و"بابا نويل".

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