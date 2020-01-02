شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الشابة هنا الزاهد مع زوجها أحمد فهمى، برأس السنة، وبدء العام الميلادى الجديد، ونشرت صورة لهما عبر فيس بوك، وشبهت زوجها أحمد فهمى بـ"القرد".

ومازحت هنا زوجها أحمد، وقالت تعليقا على الصورة: "سنة ميلادية سعيدة يا قردى، شكلك كفتة باللبن".



هنا الزاهد

الأمر الذى تحول إلى رد متبادل بين هنا وحماتها ليلى العطار والدة أحمد فهمى، حيث علقت والدته وقالت "دا حبيبى"، لترد عليها هنا "مختلفناش بس هو فى الصورة كفتة"، لترد عليها ليلى "بنت برضه حبيبك".

Advertisements



هنا الزاهد وحماتها

فى سياق متصل لا تخلو مشاركات الفنان أحمد فهمى من القفشات الكوميدية على السوشيال ميديا، حيث نشر صورة له بنيو لوك جديد وعلق، قائلاً "جامد أوى أنا الحمد لله... أحلى حاجة فى الدنيا الغرور"، مما أثار الكثير من جمهوره الذين قاموا بالتعليق، كما علق عدد من نجوم الفن منهم الفنانة هنا الزاهد، حيث كتبت:"هموت" بينما اكتفى كلا من الفنان محمد عبد الرحمن، نجم مسرح مصر، والفنان سليمان عيد بالتعليق من خلال الإيموشن.

وشارك فهمي، جمهوره بصورة من قبل، عبر حسابه الشخصي، وهو في لوك جديد يرتدي بنطلون يظهر فيه وهو "رافع رجل ومنزل التانية"، وسرعان ما كتبت زوجته الفنانة هنا الزاهد تعليقها على الصور: "أنا أفضل مصورة على الأطلاق"، مما أثار التعليقات من قبل الفنانين ومتابعيه، وكتب أحد المتابعين "قنبلة شياكة"، بينما كتب آخر "أنا نفسي أشوفك لابس بيجامة على بعضها يا فهمي".

يشار إلى أنه قبل أيام، كان قد سخر أحمد فهمى من تعليق إحدى متابعات الفنان عمرو يوسف على إنستجرام، فبينما هنأ الفنان أحمد فهمى، صديقه الفنان عمرو يوسف، على مسلسله الجديد "خالد بن الوليد"، متمنيًا له المزيد من النجاح والتقدم، حيث نشر فهمى، صورة لبوستر المسلسل، عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليها: "مبروووووووك جامد"، رد عمرو يوسف على تهنئته: "حبيبى أخويا أنت اللى جامد"، ووبعد تعليق إحدى المتابعات، على البوستر، التى قالت: "حط عدسات سوداء هتعملولنا خالد بن الوليد عنيه ملونة"، رد عليها فهمى، "وأنت معاكى صور على تليفونك لخالد بن الوليد".