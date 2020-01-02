شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية سالمونيلا .. "الكوميكس" تصعد بتميم يونس على رأس الترند على تويتر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أغنية "سالمونيلا"، لتميم يونس، تحقق المزيد من المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، هي الأغنية التي قدمها تميم يونس أمس عبر حسابه على فيس بوك، على طريقة "الفيديو كليب"، وظهر معه فيها الفنان محمود العسيلى.



أحد الكوميك الساخرة



العسيلى

فكرة الأغنية قائمة على السخرية من الشباب الذين يحاولون التقرب من الفتاة، وما أن ترفضهم، يقومون بالتحرش بها معنويا وسلوكيا، وهو الهدف الأساسى من الكليب كما شرحه تميم يونس نفسه في فيديو يرد فيه على من يتهمه بالتحريض على التحرش.



علشان تبقى تقولى لا



كوميك القطة

ورد تميم يونس، على انتقادات الأغنية التى ترى أنها ضد المرأة، من خلال فيديو على فيس بوك قائلاً: "أنا طبعا الفيديو ده ما كنش عاوز اعمله بس اضطررت أعمله.. معظم الناس شايفه إن الأغنية حلوة الحمد الله ده حاجة عجبانى جدا.. وأكيد فى ناس شايفة إنها مش حلوة وده ذوقهم ما أقدرش أقول حاجة غير كده.. بس تصحيح أن العدد طلع قليل اللى شايف إن الأغنية ضد المرأة".



كوميك ساخر من الأغنية

Advertisements



كوميك

أما في جهبة أخرى، فكان بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين أعجبتهم الأغنية وفكرتها، بدأوا في تحويل كلماتها ومواقفها إلى كوميكس، و"ميمز"، يُكتب كلمات الأغنية، وأيضا بإقتطاع مشاهد من الكليب وربطه بفيديو آخر من فيلم أو مسلسل كوميدى، يتماشى مع نفس الفكرة.



من فيلم محطة مصر



من كوميكس الكليب

الأغنية استحوذت على أول "ترندين" على موقع "تويتر"، فالترند الأول هو "سالمونيلا"، وهو اسم الأغنية، والثانى هو "تميم يونس"، والذى يعتبر هذا الكليب، ثانى أعماله الغنائية، بعد كليب "انتى أي كلام"، والذى أيضا حقق نجاح كبير بسبب أنه لا يردد في الأغنية إلا هذه الكلمة فقط.

يذكر أن أخر أغنية "إنتى أى كلام"، تم طرحها على مواقع التواصل الاجتماعى يوم 9 أغسطس عام 2018، وهى من كلمات تميم يونس وإبراهيم إسلام ومحمد حمادى وندى عادل وعمرو حديد ومحمد فؤاد ومحمود حمدى ولبنى أنور وباسم جاد، وتوزيع موسيقى وائل علاء وإخراج تميم يونس.