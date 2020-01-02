شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد ينشر صورة لزوجته مى حلمى فى المستشفى ويطالب بالدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المطرب محمد رشاد، متابعيه بالدعاء لزوجته الإعلامية مى حلمى، بعد نشرها صورة لها بالمستشفى، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولكنه لم يذكر أى تفاصيل عن حالتها، مكتفيا بالدعاء لها، قائلا :"ربنا يحميكى ويبعد عنك الشر.. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل".



محمد رشاد

وعقد المطرب محمد رشاد والإعلامية مى حلمى، قرانهما فى سرية تامة فى مارس 2019، وأقاما حفلا اقتصر على حضور الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات والذى أقيم فى أكتوبر من عام 2018.

وكان المطرب محمد رشاد انتهى من تصوير كليب جديد بعنوان "لا بسيطة"، من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع طارق عبد الجابر، و مكساج ماهر صلاح، ومن إخراج نبيل مكاوي، ومن المقرر أن يتم طرحه على يوتيوب والقنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة، ولم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها نبيل مكاوى مع محمد رشاد، حيث تعاونا الاثنان سابقًا فى كليب رشاد الأخير "دلع"، من كلمات الشاعر محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وتم تصوير فيديو كليب جديد في منطقة المنصورية.

ونشر محمد رشاد مؤخرًا صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على Instagram ظهرا فيها وهما يقفان أمام البحر وكتب: "أكتر حاجة بحبها فيكى طبعا دا غير إنى بحب كل ما فيكى الأوقات والذكريات اللى بتحبى تاخديها فى حياتنا زى المكان دا هنفضل كل مرة مسافرين وراجعين على الطريق نقف ونتصور عنده وحتى لو موقفناش بس بقى بيربطنا بيه ذكرى وصورة لينا سوا مع بعض.. بحبك من جوا قلبى يا كل قلبي".

Advertisements

يذكر أن محمد رشاد طرح خلال الفترة الماضية أغنيتى "دلع"، و"إحساسى" من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى ومن توزيع عمر إسماعيل.