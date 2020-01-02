فنان خليجي يكشف عن خضوعه لعملية جراحية في القلب

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 02:58 مساءً - نشر الفنان الكويتي ” داوود حسين ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له من داخل أحد المتشفيات على السرير كاشفا عن خضوعه لعملية جراحية في القلب بعد تعرضه لأزمة قلبية .
وكتب داوود حسين في تعليقه على الصورة : ” الحمد لله رب العالمين .. انهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز و جل .. ووجود إنسان يحب عمله و يملك كاريزما إنسانية رائعة .. محب للخير .. صديق الجميع ” .
وتابع : ” إنه يجعلك تفخر بوجود الدكاترة أمثاله في الكويت .. دكتور بدر المهدي في مستشفى مبارك قسم القلب .. شكرا من القلب الذي عالجته ومرحبا بك في قائمة إخوان دنياي ” .
وتفاعل المتابعون على الصورة وانهالت التعليقات التي تتمنى الشفاء العاجل والسلامة للفنان داوود حسين .
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