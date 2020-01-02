كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 02:58 مساءً - هزّ خبر وفاة الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم صباح الخميس اليوم مواقع التواصل الإجتماعي، واسترجع محبّو الراحلة لحظات مؤثرة لها.
ومن بين الفيديوهات الّتي أُعيد نشرها، يوم تأثرت الراحلة نجوى قاسم مباشرةً على الهواء قبل أسابيع عندما وجّه لها الثوار اللبنانيون من الساحات تحيّة محبّة وتقدير.
كما تداول ناشطون على الإنترنت التغريدة الأخيرة الّتي نشرتها عبر تويتر وكتبت فيها ” يا رب عام خير على الجميع يا رب. يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. نجوى قاسم بكت على الهواء قبل اسابيع من وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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