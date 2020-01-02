كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 02:58 مساءً - تداولت بعض الحسابات التي تهتم بأخبار المشاهير على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لشقيقة الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” وهي تتحدث عن ما يتردد من أخبار في الآونة الأخيرة عن تورط دنيا بطمة في قضية حساب فضائح المشاهير ” حمزة مون بيبي ” .
وظهرت شقيقة دنيا في مقطع الفيديو وهي بداخل سيارة وبرفقة نجم المواقع الشاب ” ريان جيلر ” وهي منهارة في البكاء وتدعو المتابعين إلى التوقف عن إطلاق الشائعات .
فقالت : ” ما تبينلكم شئ لكن حرام عليكم حرام اللي تسوونه .. بطلوا إشاعات يا عالم عن جد دبحتونا يعني الحمد لله لو كنا لا نخاف الموت كنتوا خلتونا ننتحر ” .
وعن زواج المنتج البحريني ” محمد الترك ” من شقيقتها دنيا بطمة أشارت إلى إنه أحبها ووجد لديها الصوت العذب وجمال الروح .. وعلقت على ذلك وهي تبكي : ” إنتو واقفين ويا واحدة تانية علشان بتدفعلكم ” .. في إشارة منها إلى طليقة محمد الترك ” منى السابر ” .
وتابعت بأن دنيا بطمة بخير وأنها لم تسجن ونفت علاقتها بالحساب لافتة إلى أن ثمة من يريد تحقيق الشهرة على حسابها .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. انهيار شقيقة دنيا بطمة في البكاء بسبب قضية ” حمزة مون بيبي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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