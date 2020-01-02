وفاة الإعلامية نجوى قاسم.. وهذا ما تمنّته ليلة رأس السنة

كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 02:58 مساءً - توفيت الاعلامية اللبنانية في قناة “الحدث – العربية” نجوى قاسم، ونعى مدير أخبار MBC في السعودية مالك الروقي الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم.

وفي تغريدة له عبر “تويتر” كتب الروقي: “وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية … كل التعازي للزملاء ولعائلتها “.

كما نعى قاسم عدد من المواقع الإخبارية العربية والمحلية، وعدد من الإعلاميين.

ونجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية، أهمها البرنامج اليومي “حدث اليوم” على قناتي العربية والعربية الحدث، عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

وكانت قاسم قد نشرت في آخر تغريدة لها على تويتر يوم 31 كانون الاول: “يا رب عام خير على الجميع، يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان”.

ونعت الإعلامية ديانا مقلد في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” قاسم التي توفيت عن عمر ناهز الـ 52 عامًا، مشيرةً، الى أنّ “نجوى رفيقة البدايات في التسعينيات، سكت قلبها في منزلها في دبي”.

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وقالت:”نجوى اعلامية مكافحة كانت تعطي بسخاء وكرست حياتها كلها لعائلتها ومحبيها وكانت متفانية في عملها حتى اللحظة الاخيرة… خبر حزين جدًا وصادم جدًا جدًا”.