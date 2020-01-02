تفوقت على أنجلينا جولي.. ميشيل أوباما المرأة الأكثر إثارة للإعجاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فازت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، للمرة الثانية على التوالي بلقب المرأة الأكثر إعجابًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك من خلال استطلاع أجرته مؤسسة “جالوب”، حيث أظهر استطلاع الرأي السنوي الذي أجرته المؤسسة، أن ميشيل أوباما كانت أكثر النساء إعجابًا في البلاد للسنة الثانية على التوالي بنسبة 10% من الأصوات، بينما احتلت ميلانيا ترامب المرتبة الثانية بنسبة 5%.

استطلاع الرأي السنوي الذي أجرته المؤسسة، أظهر حصول أوبرا وينفري وهيلاري كلينتون وجريتا ثونبرج على 3٪ من الأصوات، كما تم اختيار ميشيل أوباما كأكثر امرأة تحظى بالإعجاب في العالم في شهر يوليو وفقًا لاستطلاع أجرته YouGov، متغلبًا على أنجلينا جولي ووينفري والملكة إليزابيث الثانية.

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وعن الرجال، فقد تعادل الرئيس السابق باراك أوباما مع نظيره الحالي دونالد ترامب في قائمة “الرجال الأكثر إثارة للإعجاب” لعام 2019 في الاستطلاع ذاته، وفقًا لـ”جالوب” حسبما ذكر موقع “إي بي سي نيوز”.

يشار إلى أن مؤسسة “جالوب” كانت قد دأبت كل عام منذ عام 1948 على مطالبة الأمريكيين باختيار الرجل والمرأة الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.

نتائج العام الجاري استندت إلى استطلاع أجرته “جالوب” في الفترة من 2 إلى 15 ديسمبر، وحازت ميشيل أوباما على لقب أكثر النساء إثارة للإعجاب في العالم في يوليو 2019، في دراسة سنوية أجرتها شركة “يوجوف” المعنية بعمل الأبحاث والاستطلاعات عبر الإنترنت.

يذكر أنّ مذكرات ميشيل أوباما التي حملت عنوان “Becoming” كانت أعلى نسبة كتب مبيعًا عام 2018، وربما تتمكن قريبًا أيضًا من إضافة جائزة “Grammy” إلى سيرتها الذاتية، إذ رُشحت لجائزة أفضل إصدار صوتي المتوقع أن تُمنح لكتابها “Becoming” أيضًا.