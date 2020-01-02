نجوى قاسم.. ورحلت "قطعة الكريستال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الإعلامية اللبنانية البارزة نجوى قاسم، 52 عاما، الخميس، في منزلها بدبي.

وكانت آخر كلمات الراحلة عبر حسابها بموقع "تويتر" في ليلة رأس السنة، حيث نشرت مقطع فيديو لاحتفالات رأس السنة في دبي.

وقالت الراحلة في تغريدتها: "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".





وكانت الراحلة مذيعة ومقدمة برامج سياسية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، ولقبت بـ"قطعة الكريستال" .

وغطت قاسم أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في 2004.





ونعت قناة العربية التلفزيونية، بموقعها على الإنترنت، المذيعة الراحلة قائلة إنها "بدأت مع العربية منذ انطلاقتها عام 2004 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان"، ولم تذكر القناة سبب الوفاة أو موعد ومكان مراسم الدفن.





Advertisements

وأعرب مستخدمون كثيرون لمواقع التواصل الاجتماعي بينهم سياسيون وصحفيون عن حزنهم لوفاة نجوى قاسم.



ونعاها رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الذي تملك عائلته قناة "المستقبل"، قائلا في تغريدة إن وفاتها "صدمة حقيقية ومحزنة"، وكذلك كتبت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان التي عملت لسنوات طويلة مقدمة برامج سياسية: "وداعا نجوى قاسم الوجه المشرف المشرق للصحافة الرصينة".



ولدت الراحلة في 7 يوليو/ تموز عام 1967 في بلدة جون، وحصلت عام 2006 على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت.

وأطلق عليها في موقع قناة العربية "قطعة الكريستال" وسمتها صحيفة "الرياض" السعودية بالمراسلة الحربيّة.

واختيرت في 2011 من بينِ أقوى مائة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة "أريبيان بزنس" وحصلت في 2012 على جائزة مؤسسة "مي شدياق" للإبداع التلفزيوني.

وقال الإعلامي مالك الروقي، مدير أخبار MBC في السعودية، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية كل التعازي للزملاء ولعائلتها".



