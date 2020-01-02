وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، إثر تعرضها لنوبة قلبية، في شقتها في دبي.
وقال الإعلامي مالك الروقي، مدير أخبار MBC في السعودية، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية.. كل التعازي للزملاء ولعائلتها".
ورحلت نجوى قاسم عن عمر يناهز 52 عاما، وكانت مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي "العربية" و"العربية الحدث".
وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في 2003.
وكان زملاؤها بقناة "العربية" يطلقون عليها لقب "قطعة الكريستال".
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