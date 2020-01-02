فن ومشاهير

نجم ستار اكاديمي يعود الى الساحة الفنية ويكشف سبب غيابه

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Patricia 0 تبليغ

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Jan 02, 2020

بعد غيابه عن الساحة الفنية بسبب ظرف عائلي بحسب ما صرّح، يعود نجم ستار اكاديمي الفنان التونسي احمد الشريف للقاء جمهوره مع بداية العام الجديد حيث يتحضر لسلسلة من النشاطات الفنية يعلن عنها تباعاً.

وقد صوّر “الشريف” أغنية تونسية بعنوان “خلينا نرجع” على طريقة الفيديو كليب ضمن أجواء أفريقية مناسبة لكلمات وإيقاعات العمل حيث استعان بفريق راقص محترف من الكوديفوار للمشاركة الكلي بحسب “اي تي بالعربي”

. أغنية “خلينا نرجع” إيقاعية تتضمن طاقة ايجابية، وهي مقدمة لمجموعة من الأعمال يصل عددها الى ثمانية أغنيات سيطرحها “الشريف” قريباً بلهجات لبنانية ومصرية.

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