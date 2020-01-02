نجوى كرم تحقق رقمًا قياسيًا في حفل رأس السنة

Jan 02, 2020
من رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة إحتفلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بليلة رأس السنة ٢٠٢٠ بحفل صَنف الأهم في الشرق الأوسط لدخوله موسوعة غينيس العالمية بعد تحقيقه رقمين قياسيين بحسب وكالة “أ.ف.ب” العالمية في عرص الألعاب النارية.
“كرم” التي كانت قد إختتمت عامًا مثمرًا بالنجاحات أطلت على المسرح وسط حضور الآلاف من الجماهير بفستان رائع من تصميم رامي قاضي على وقع أغنيتها شمس الغنية وتفاعل معها الجمهور بحماس كبير ورددوا معها ريبيرتوارها الفني الذي تنوع بأغان قديمة وجديدة مثل “كتير حلو” و”ملعون ابو العشق” و”بعشق تفاصيلك” وميدلي وغيرها.
كما وجهت نجوى تحية الى جهود حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لجعل هذه المنطقة منطقة سياحية. وتمنت على الدول العربية أن تتمثل بدولة الإمارات من حيث حب الحاكم لشعبه والعكس ومعتبرة الإمارات لا تنافس إلا نفسها.
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