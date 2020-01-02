تامر حسني يُطل بأمنياته عبر برج خليفة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شارك الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" فيديو لصورته التي ظهرت على برج خليفة في دبي خلال احتفال رأس السنة بعد اختياره الواجهة العربية لشركة "تيك توك" العالمية التي أعلنت عن تعاونها معه بناء على طلب الجمهور في الشرق الأوسط بعد اختياره بالتصويت ليكون صاحب أول تحدي عربي عالمي على "تيك توك" لثقتهم بشهرته وأفكاره، ولمتابعة حياته ومشواره الملهم والمحفّز. حيث سيساهم باكتشاف فيديوهات قصيرة وممتعة وحقيقية ومفيدة عبر الهاتف المحمول

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ولقد نشر حسني أول فيديو له على حسابه في "تيك توك" متمنياً لمحبيه النجاح كجزء من تحدي #أمنية2020. وشجّع المستخدمين للتعليق على هذا الفيديو بأمنياتهم الخاصة والعامة لعام 2020 واعداً بتحقيق أمنيات 5 معجبين في جميع أنحاء العالم، من خلال هذا الحدث الأول من نوعه عربياً.

وفيما عُرِضَ فيديو التحدي مباشرةً عبر برج خليفة، علّق "حسني" عليه كاتباً "تشرفت باختياري الواجهة العربية العالمية لتيك توك ،،،للتطوير شكلًا ومضمونًا من خلال أول تحدي عالمي لي بعد النجم العالمي ويل سميث العام الماضي. واخترته تحدياً إنسانياً إيجابياً من خلال الأمنيات ليكون هدفاً واضحاً ومسجلاً بالصوت والصورة، وسنسعى من أجل تحقيقه".