ميريام فارس تُراقص معجباً بحفلها في الأردن









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعفوية مع أحد المعجبين الذي أراد أن يتحداها بالرقص خلال حفلها بليلة رأس السنة في الأردن. وهو ما ظهر من خلال الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليوثّق اللحظات التي وقف فيها الشاب إلى جانبها وبدأ بالرقص. فخاطبته باللهجة اللبنانية قائلة: "بدك تتحداني في الرقص، خلص أرقص إنت من تحت وأنا من فوق"! فاستجاب الشاب وركع على ركبتيه متابعاً الرقص. الأمر الذي أضحكها ودفعها لتعترض قائلة: "لا ما قصدي هيك". ثم بدأت بالرقص معه على المسرح وسط تاعل وتصفيق الحضور.

من جهةٍ أخرى، تضمن الحفل موقفاً ملفتاً آخر جاء برددها على تعليق من الحضور الذي كرر السؤال الساخر حول هوية زوجها الغامضة سائلاً: "مين ماخذة؟" فضكت قائلة "اللي ماخذته موجود في بيروت"