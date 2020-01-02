شكرا لقرائتكم خبر عن كايرو فيستفال مول يحتفل بالعام الجديد باستضافة حفل غنائى ضخم لهشام عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن احتفالات استقبال العام الميلادي الجديد، أقام "كايرو فستيفال سيتي مول" حفلًا ضخمًا أحياه النجم هشام عباس في ليلة رأس السنة، قدم فيها باقة من أجمل أغانيه، من مختلف الأبومات الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني، وقدمت فرقة Crash Boom Bang مجموعة من أشهر أغاني التي أدهشت الحضور، وبحلول منتصف الليل انطلقت الألعاب النارية في عرض مبهر، يختتم به "كايرو فستيفال سيتي مول" عامًا مليئًا بالأحداث الترفيهية ويستهل عامًا جديدًا مليئًا بالمفاجآت.

واستكمالًا للأجواء الاحتفالية، تم تزيين الساحة المخصصة لاحتفالات الكريسماس Christmas Ville في منطقة المسرح الروماني بالديكورات المميزة، التي استقبلت الآلاف من الزوار الذين استمتعوا بالأنشطة وألعاب الكريسماس الكرنفالية ومختلف المأكولات المقدمة بمنطقة الأطعمة والمشروبات. كما ضمت Christmas Ville بازار للتسوق لهدايا الكريسماس، لكل فرد من أفراد العائلة.

عن كايرو فستيفال سيتي

كايرو فستيفال سيتي مجتمع مثالي متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة تزيد عن 3 ملايين متر مربع، ويحتل موقع استراتيجي في مدخل مدينة القاهرة الجديدة، واضعًا معايير جديدة كليًا للوجهة الأفضل للتسوق والترفيه. كايرو فستيفال سيتي يقدم لسكانه شقق وفيلات سكنية فاخرة، ومكاتب عمل متميزة، وعددًا من الفنادق العالمية المشهورة، والمدارس الدولية، وأيضَا معارض السيارات؛ كل ذلك داخل مجتمع هادئ يجمع بين الراحة والرفاهية، ويتميز بمناظر خلابة متمثلة في الحدائق المتعددة، والممرات المتداخلة التي تربط المناطق المختلفة بالمدينة، بالإضافة إلى المراكز التجارية التي تقدم أنشطة ترفيهية تناسب أذواق العائلات المختلفة. صمم كايرو فستيفال سيتي بطريقة حرفية تربط المناطق والمرافق المنتشرة حول المشروع بطريقة متناغمة مع مراعاة أدق التفاصيل، ليوفر تجربة متميزة للسكان والزائرين.

تأسس كايرو فستيفال سيتي مول عام 2013، ليصبح الوجهة الأولى للتسوق والترفيه على مستوى القاهرة. يمتد كايرو فستيفال سيتي مول على مساحة 160,000 متر مربع، تضم 300 محل تجاري، 95 مطعم وكافيه متداخل مع المنطقة المخصصة لكارفور هايبر ماركت، ومتجر رئيسي لهوم فرنتشر، و2 متجر متعدد الأقسام، بإجمالي مساحة 10,755 متر مربع، بالإضافة إلى جراج يستوعب 7000 مكان لوقوف السيارات. يقدم كايرو فستيفال سيتي مول عدد كبير من العلامات التجارية، منها "أيكيا"، و"كيدزانيا" المتواجدة حصريًا في المول فقط.

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