شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعيد سعيد الماروق للسينما بعد توقف 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الفنان تامر حسنى تقديم المخرج اللبنانى سعيد الماروق بعد توقف 9 سنوات، بسبب عدم توفيقه فى إخراج أول فيلم مصرى له، وكان من نصيب الفنان أحمد عز والفنانة دنيا سمير غانم بعنوان "360 يوم سعادة"، حيث لم يحالفه النجاح وحقق وقتها أضعف الإيرادات المصرية، ولم يتخطى 4 ملايين جنيه، ولم يوزع بالخارج ومن وقتها ابتعد الماروق عن الساحة المصرية تماماً وابتعد عنه المنتجين بشكل واضح بعد نتيجة هذه التجربة.

و بعد 9 سنوات طل علينا الفنان تامر حسنى فى العام الماضى وأعاد الماروق بقوة كبيرة بكليب ناسينى ليه، وحقق نجاحا مبهرا، حتى حاز الكليب على المرتبة الأولى وفاز بكليب العام، واستمر تامر فى رحلة تقديم الماروق تدريجيا، وفاجئ الجميع بتقدمه فى فيلم الفلوس وحقق الفلوس أعلى الإيرادات المصرية والعربية، والملفت أن ما قدمه الماروق مع تامر دائماً نرى فى تيتراته فكرة تامر أو قصة تامر، حيث كان كليب ناسينى ليه فهو فكرة تامر، كما أن فيلم الفلوس أيضاً قصة تامر، ويبقى السؤال هل يستطيع الماروق العودة لصفوف مخرجى مصر؟ وتحقيق نفس النتائج بعمل آخر بمفرده بدون الاستعانه بأفكار تامر أو شعبيته؟

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وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وأحيا النجم تامر حسنى، مؤخرا حفلا جماهيرياً فى مدينة أبو ظبى، وقدم العديد من أغاني ألبومه الأخير"عيش بشوقك"، وافتتح الحفل بأغنية الفيلم الجديد "حلو المكان"، التى قدمها خلال أحداث الفيلم، والتى حققت 13 مليون مشاهدة حتى الأن ، كما قدم أغانى كفاياك اعذار، يا بنت الاية، وغيلاها من الأغانى، ويستعد تامر حسنى لتسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر أن يطلقه خلال صيف 2020.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.