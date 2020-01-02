شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يوجه رسالة رومانسية لزوجته فى عيد ميلادها.. اعرف قال لها إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل الفنان رامي جمال بعيد ميلاد زوجته المطربة المعتزلة ناريمان، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعهما، مصحوبا بتعليق :" كل سنة وانتي طيبة وسعيدة وجدعة كل سنة وانتي محققه كل أحلامك فيا وبيا ربنا يحفظك ويباركلي فيكي"، وردت عليه قائلة :"كل سنة وانت ناجح و معايا ومنور حياة كل حبايبك يا أطيب قلب فى الدنيا ربنا يخليك ليا".



رامي جمال

ودعمت ناريمان زوجها الفنان رامي جمال، بعد إعلانه إصابته بمرض "البهاق" وتفكيره فى الاعتزال، بطريقتها الخاصة، حيث أهدت إحدى أغنياته "زي الشمس" له بصوتها.

وكشفت ناريمان عن خلال إحدي اللقاءات التليفزيونية معها، عن وجود دويتو غنائة جديد يجمعها بزوجها، سيتم الإعلان عنه قريبا، كما وجهت له رسالة، بعد إعلانه عن مرضه قائلة: "أنا عمري في حياتي ماكنت أتخيل إن ربنا يرزقني بزوج زيه، ربنا يخليه ليا".

وخلال العام الجديد، يتعاون رامي جمال فى ألبومه الجديد مع الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر فى أغنية جديدة، من ألحان ياسر نور، ومن المقرر أن يتم طرحها مطلع العام الجديد، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها أيمن بهجت قمر مع رامى جمال، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "فوق" من ألحان مدين، وتوزيع الموسيقي أحمد عبد السلام.

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يذكر أن رامي جمال أحيا يوم الجمعة الماضي حفل غنائي بمنطقة التجمع الخامس، بدأ بأغنية "ليالينا"، وسط تصفيق الجمهور الحاضر الذى استقبله بحفاوة شديدة خاصة وأن هذا الحفل هو الأول له بعد إعلان إصابته بالمرض.

وفي الفقرة الثانية فاجأ النجم تامر حسنى جمهور حفله باستدعاء المطرب رامى جمال مرة أخرى بعد احيائه فقرته الأولى من الحفل، وقدما سويا أغنية بعنوان "دايب" على طريقة الديو.