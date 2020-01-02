شكرا لقرائتكم خبر عن حسابات برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة على on e تتخطى 86 مليون متابع × 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، المذاع على قناة "on e"، أكثر من 86 مليون متابع على منصات مواقع التواصل الإجتماعى، خلال عام 2019، وهو عبارة عن سهرة يتناولها أمير كرارة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة وللتحدث عن أبرز أعمال النجوم، ويذاع كل يوم جمعة فى تمام الساعة 11 مساءً.



سهرانين

من ناحية أخرى صور النجم أمير كرارة عدد من مشاهده فى مسلسل "الاختيار" خلال الأيام الماضية فى منطقة المقطم، حيث انتهى كرارة من تصوير الأسبوع الأول من أحداث المسلسل، المقررعرضه فى رمضان المقبل، من تأليف باهردويدار، وإخراج بيتر ميمى، وانتاج شركة سينرجى، وقد بدأ التصوير فى منطقة المقطم منذ الأربعاء الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى ودينا فؤاد وإسلام جمال ومحمود حافظ وإسلام حافظ، وآخرين.

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

يذكر أن أمير كرارة بدأ تحضيرات واستعدادات مسلسل إذاعى يقدمه لأول مرة فى الراديو، ومن المقرر إذاعته فى شهررمضان المبارك ، من تأليف هاشم هلال، الذى انتهى من كتابة 15 حلقة من المسلسل حتى الأن، ويتناول المسلسل قصة اجتماعية انسانية ، وتدور فى اطار اجتماعى، ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة الأبطال المشاركين خلال أيام.

وأدى الفنان أمير كرارة مناسك العمرة، الشهر الماضى، حلال تواجده بالسعودية لحضور الحفل الموسيقى ميدل بيست، و نشر صورا له عبر خاصية ستورى على انستجرام.