شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يخرج من عباءته بكليب "رايحين نسهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم محمد رمضان أن يخرج من عباءته بكليب رايحين نسهر، وذلك بعدما تخلى عن العناصر التى اعتمد عليها فى أغلب كليباته سواء باستخدامه كلمات التفخيم أو جمل التهديد والوعيد وغيرها، وهو ما يجعل رمضان يفتح صفحة جديدة يطل من خلالها على جمهوره بعمل فنى مختلف، وهو الكليب الذى يقول كلماته.

صاحبى كلمنى وقالى انزلى رايحين نسهر

روحنا قعدنا إدانى الكاس قلتله بلاش أنا مش بشرب

طلبت عصير ما انا مش بشرب

ما طلعش عصير أنا كده بشرب

شايف عصافير

ودماغى بتعمل بم بم

يا جماعة أنا مش لاقى تليفونى، يا جماعة بيرن هناك ما تجيبهولى

يا جماعة سلاحف الننيجا طلبونى

يا جماعة أنا شكلى خربت فوقونى

Advertisements

ولاعة، حد يجيب الولاعة، يا جماعة حد يوطى السماعة

يا جماعة مش عارف ابص فى الساعة

بم بم

عقلى اتخدر وشى مزنهر حاسس بحر أنا مضطر إنى اشمر

رجلى بتُزك جسمي بيفك

مرة واحدة لاقيت قلبى عمال بيـ بم بم بم

يا جماعة انا شايف كائنات فضائية وعنيا قلبت يابانية ودماغى جواه حرب عالمية

بم بم

من جانب آخر يستعد الفنان محمد رمضان بمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائى فى ليالى مهرجان دبى يوم 10 يناير، وشارك سعد لمجرد جمهوره بصورة البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة، قائلاً: "دبي إحنا جايين"، ليكون الحفل الأول الذى يجمع الثنائي بعدما قدما سويًا أغنية "إنساى" على طريقة الفيديو كليب وحقق نسب عالية على موقع يوتيوب تخطلت 180 مليون مشاهدة.

وانتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

ويشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016 ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى يوم 10 يناير المقبل، وذلك بعد إجازات أعياد الكريسماس، داخل الديكور الجديد.