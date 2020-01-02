محمد رشاد ينشر صورة لـ"مي حلمي" في المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

نشر المطرب محمد رشاد صورة لزوجته المذيعة مي حلمي عبر حسابه على Instagram.

وظهرت مي في الصورة في المستشفى على فراش المرض، دون أن يذكر أي تفاصيل.

واكتفى بطلب الدعاء لها قائلا: "ربنا يحميكي ويبعد عنك الشر.. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل".

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي طلب لها الشفاء العاجل.

