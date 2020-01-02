فن ومشاهير

صدفة تجمع أمير طعيمة بأصالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

جمعت الصدفة بين الشاعر أمير طعيمة، والفنانة أصالة، في رحلته للمملكة العربية ، لحضور أحدث أعماله مسرحية "عطل فني".

ونشر "طعيمة" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بأصالة، وعلق: "الصدفة الحلوة وصولا، في طريقي للرياض، عطل فني من 8 إلى 12 يناير على مسرح البوليفارد".

مسرحية "عطل فني"، بطولة شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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