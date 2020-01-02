صدفة تجمع أمير طعيمة بأصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

جمعت الصدفة بين الشاعر أمير طعيمة، والفنانة أصالة، في رحلته للمملكة العربية السعودية، لحضور أحدث أعماله مسرحية "عطل فني".

ونشر "طعيمة" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بأصالة، وعلق: "الصدفة الحلوة وصولا، في طريقي للرياض، عطل فني من 8 إلى 12 يناير على مسرح البوليفارد".

مسرحية "عطل فني"، بطولة شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.