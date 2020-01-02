دنيا عبدالعزيز تهنئ دنيا سمير غانم بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأت الفنانة دنيا عبدالعزيز، صديقتها الفنانة دنيا سمير غانم، بعيد ميلادها، الذي يوافق 1 يناير. ونشرت "عبدالعزيز"، صور مجمعة مع دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد أختي الصغيرة، دنيا ودنيا". يذكر أن دنيا عبدالعزيز تستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "البرنس"، المقرر طرحه في رمضان القادم، وهو من بطولة محمد رمضان، نور، عفاف رشاد، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، ومن إخراج محمد سامي.

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