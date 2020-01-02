فن ومشاهير

محمد رمضان يقترب من 2 مليون مشاهدة بـ"رايحين نسهر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

اقترب الفنان محمد رمضان من تحقيق 2مليون مشاهدة بكليب أغنيته "رايحين نسهر" بعد طرحة أمس الأربعاء.

الأغنية من كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة روتانا.

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يذكر أن محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي بالقرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، يوم 10 يناير الجاري، بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد.

ويشارك فى بطولة مسلسل "البرنس" كل من الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

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