تراند اليوم : "شيرين" تغضب محبي "أحمد حلمي" بهذا الرأي

أغضبت المطربة "شيرين عبدالوهاب"، جمهور الممثل أحمد حلمي، بعد أن تبرأت من تجربتها التمثيلية الأولى في فيلم "ميدو مشاكل".

وقالت في مقابلة مع برنامج mbc trending على قناة mbc4""، إن فيلم "ميدو مشاكل" لا يحسب عليَّ ولا يحسب على أحمد حلمي أيضًا، لأنه قدم أفضل منه، وأتمنى أن أقدم عملاً أفضل في السينما".

وأضافت: "أقوم حاليًا بالتحضير لفيلم موسيقي، وأتمنى أن يشاركني وجه جديد وأحد المخرجين نادين لبكي أو محمد شاكر خضير".

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وأثارت تصريحات شيرين، غضب جمهور أحمد حلمي الذي شن هجومًا لاذعًا عليها، معتبرين أن هذا الفيلم يعد السبب الرئيسي في شهرتها في عالم الفن.

و"ميدو مشاكل" فيلم كوميدي مصري من إنتاج عام 2003، وهو أول بطولة مطلقة لأحمد حلمي، وأول فيلم تقوم شيرين عبد الوهاب بالتمثيل به.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعمل في مجال تركيب الدش واسمه ميدو وهو طالب في معهد التكنولوجيا، والإليكترونيات السلكية واللاسلكية ومن كثرة ما يحدثه ميدو من مشاكل لأسرته وأصدقائه إلى أن يقع ميدو في مشكلة كبيرة جدا تنتهي بأنه لأول مرة يستطيع أن يتجاوزها، ويعبر منها بسلام بالتعاون مع أصدقائه.

