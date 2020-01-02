تراند اليوم : 12 مليون إعجاب لصورة فنانة شهيرة بملابسها الداخلية (+18)



أثارت نجمة تلفزيون الواقع «كايلي جينر»، الانتباه إليها في بداية العام الجديد 2020 بطريقتها المثيرة المعهودة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي" إنستجرام" صوراً مثيرة لها على السرير بالملابس الداخلية.

ونشرت كايلي جينر، صورها وهي تجلس على الرسري وفي أوضاع مثيرة مرتديةً ملابسها الداخلية فقط، وعلّقت بالقول:"شعرت أنه ليس من الصائب استقبال عام 2020 دون صورة مُثيرة أخيرة"، وقد تفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، إذ تخطى عدد معجبيها الـ12 مليون.

وفي وقت سابق، اعترفت كايلي جينر انها لم تظهر بشعرها الحقيقي منذ فترة طويلة بل كانت تعتمد الشعر المستعار.

والفنانة الشهيرة، دائمة إثارة الجدل، خاصة بصورها المثيرة جنسيًا وظهورها مع صديقتها في أوضاع ساخنة.