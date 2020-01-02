تراند اليوم : فيديو| إعلامي مصري يسخر من ممثلة شهيرة: "فين عقلكم"

لا يزال الجدل متواصلاً في مصر بشأن ما أثير عن تسجيل الممثلة المصرية بدرية طلبة خدمة "خرائط جوجل" بديلاً عن الصوت الآلي المستخدم حاليًا.

وقال الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، إنه لم يصدق هذا الأمر بالرغم من تصديق بعض الناس له.

وأضاف: "معرفش حقيقة الأمر إيه، لكن أن يبقى التطبيق الرسمي لشركة جوجل العالمية بصوت بدرية طلبة، مصدقتش من أول وهلة، والناس اللي صدقت، قولتلهم فين عقلهم".

وكانت شركة "جوجل" سارعت إلى نفي الأمر، وقالت عبر حسابها بالعربي، إن التطبيق سيبقي على نفس الصوت المستخدم.

وكتبت: "تساعد خرائط جوجل الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح. بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة"، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط جوجل وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".

وتابعت الصفحة: "وده حصل هاو ماتش أو كلوك؟"، وهي عبارة اشتهرت فيها طلبة في فيلم "لا تراجع ولا استسلام.. القبضة الدامية".

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فيما اعتبرت الممثلة المصرية، أن البيان لم يسيء لها في شيء، ولم ينف فكرة تسجيل خرائط بصوتها، وإنما اكتفى بالتأكيد على أنه لن يستبدل الصوت المستخدم حاليًا بصوتها.

وأوضحت أن الفكرة بدأت في الأساس على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم تحولت إلى مطلب جماهيري، بعد أن تم تداولها بشكل مكثف على هيئة هاشتاج، وتطور الأمر بعد أن تواصل معها أحد الأشخاص، واتفق معها على عمل تطبيق بصوتها، موضحة أنهم سيحصلون على الخرائط من "جوجل"، مقابل حق الانتفاع.

وطلبت من جماهيرها وضع عبارات شهيرة لها، يودون سماعها في التطبيق الجديد، الأمر الذي لاقى تفاعلاً كبيرًا من جماهيرها.



