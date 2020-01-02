تراند اليوم : عادل إمام: «شكلي كان غبي وأنا صغير وفلست عامين»

كشف الفنان المصري عادل إمام، عن جوانب من حياته وتاريخه، مؤكدًا أن حياته لم تكن وردية اللون، بل كانت عبارة عن سلسلة من المواقف الصعبة التي واجهها وانتصر عليها.
وأضاف عادل إمام في ندوة على هامش معرض الكتاب 2000، أن شكله لم يكن يوحي بأنه سيكون ممثل، متابعًا: "ولو شوفت صورتي وأنا طفل تلاقيه طفل غبي جدا جدا وعنيه عاملة كده ومدلدل شفاتيره لا يمكن تتخيل إن ده هيكون ناجح، وأنا بقول لكم دلوقتي باب النجاح مفتوح ما دمت مصر على إنك تكون شيء ذو قيمة".
أردف الزعيم أن الحق والحقيقة هما أقصر طريقين للوصول، لافتًا إلى أنه رأى في بداية مشواره بعض الزملاء الذين قدموا تنازلات ليتمكنوا من الوصول والنجاح، إلا أنه رفض تقديم أي تنازلات مثلهم، مؤكدًا أن عدم تقديمه للتنازلات قد يكون سببًا في تأخير نجاحه ولكنه غير نادم على ذلك الأمر لأنه استطاع تحصيل نجاح أكبر وأشمل فيما بعد.
استطرد عادل إمام: "أنا قعدت مرة سنتين مفيش ولا مليم في جيبي، قعدت سنتين مفيش حد بيقول لي تعالى اعمل تمثيلية إذاعة بعد ما عملت "أنا وهو وهي" و"حالة حب" نسيوني محدش قالي تعالى اشتغل، لكن كنت حاطط في بالي إني بحب مهنتي، ومجريتش ورا الفلوس والشهرة، أنا مش عايش شهرتي ونجوميتي لأني بخلص شغلي وأروح البيت أنا جريت ورا الدور الحلو".