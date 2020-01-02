فن ومشاهير

تراند اليوم : عادل إمام: «شكلي كان غبي وأنا صغير وفلست عامين»

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عادل إمام

كشف الفنان المصري عادل إمام، عن جوانب من حياته وتاريخه، مؤكدًا أن حياته لم تكن وردية اللون، بل كانت عبارة عن سلسلة من المواقف الصعبة التي ‏واجهها وانتصر عليها.‏
وأضاف عادل إمام في ندوة على هامش معرض الكتاب 2000، أن شكله لم يكن يوحي بأنه سيكون ممثل، ‏متابعًا: "ولو شوفت صورتي وأنا طفل تلاقيه طفل غبي جدا جدا وعنيه عاملة كده ومدلدل شفاتيره لا يمكن ‏تتخيل إن ده هيكون ناجح، وأنا بقول لكم دلوقتي باب النجاح مفتوح ما دمت مصر على إنك تكون شيء ذو ‏قيمة".‏
أردف الزعيم أن الحق والحقيقة هما أقصر طريقين للوصول، لافتًا إلى أنه رأى في بداية مشواره بعض ‏الزملاء الذين قدموا تنازلات ليتمكنوا من الوصول والنجاح، إلا أنه رفض تقديم أي تنازلات مثلهم، مؤكدًا أن ‏عدم تقديمه للتنازلات قد يكون سببًا في تأخير نجاحه ولكنه غير نادم على ذلك الأمر لأنه استطاع تحصيل نجاح ‏أكبر وأشمل فيما بعد.‏
استطرد عادل إمام: "أنا قعدت مرة سنتين مفيش ولا مليم في جيبي، قعدت سنتين مفيش حد بيقول لي تعالى ‏اعمل تمثيلية إذاعة بعد ما عملت "أنا وهو وهي" و"حالة حب" نسيوني محدش قالي تعالى اشتغل، لكن كنت ‏حاطط في بالي إني بحب مهنتي، ومجريتش ورا الفلوس والشهرة، أنا مش عايش شهرتي ونجوميتي لأني ‏بخلص شغلي وأروح البيت أنا جريت ورا الدور الحلو".‏
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