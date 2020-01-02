تراند اليوم : وفاة مذيعة قناة «العربية» بشكل مفاجئ



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية أنباء مؤكدة عن وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم المذيعة بقناة الحدث – العربية، فيما لم تؤكد هذه الأنباء القناة بإصدار بيان رسمي ينعى فيه الإعلامية حتى هذه اللحظة.

ونشر الخبر وسائل إعلام لبنانية، مؤكدين أن الإعلامية توفيت بشكل مفاجئ.

كما نشر الخبر زملائها، حيث نعاها الإعلامي في "بي بي سي" محمد عبدالحميد، كما نعتها المذيعة في نفس القناة رشا قنديل عبر حسابهما على موقع "تويتر".

وكتبت الإعلامية اللبنانية ليليان داود المذيعة بقناة الجزيرة:"حلت الزميلة نجوى قاسم في غربتها في دبي.. اخر ما كتبته دعوات لبلدها بالخير والسلام تطلب من الله ان يرعاه.. اليوم نرجو الله ان يفتح لك فسيح جناته يا نجوى.. الله يرحمك".

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ونجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. غطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004.

نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت.

سميت على موقع قناة العربية بـ"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية ب"المراسلة الحربية".

رحلت الزميلة نجوى قاسم في غربتها في دبي.. اخر ما كتبته دعوات لبلدها بالخير والسلام تطلب من الله ان يرعاه.. اليوم نرجو الله ان يفتح لك فسيح جناته يا نجوى.. الله يرحمك pic.twitter.com/iwfyXeQ3Sn — liliane daoud ليليان (@liliandaoud) January 2, 2020

الزميلة نجوى قاسم في ذمة الله.. https://t.co/MORJbwVHun — رشا قنديل (@RashaQandeelBBC) January 2, 2020

— liliane daoud ليليان (@liliandaoud)— رشا قنديل (@RashaQandeelBBC)