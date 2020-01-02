شاهد: داوود حسين يتعرض لجلطة في القلب.. وفنانون يتمنون له الشفاء العاجل

تعرض الفنان داود حسين إلى وعكة صحية عبارة عن ( جلطة في القلب) – وفق ما تداولته مواقع إخبارية – وأجريت له عملية قسطرة في القلب وحالته مستقرة.
وعبر مجموعة من الفنانين عن دعمهم لداود الحسين من خلال مقاطع فيديو نشروها عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات وعلى رأسهم الفنان طارق العلي حيث تمنوا الشفاء العاجل لداود الحسين وأن يتجاوز أزمته الصحية قريبًا.
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