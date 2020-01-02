كشف الفنان الكويتي خالد راشد سعيد والشهير بـ ولد الديرة عن السبب في عدم تناوله السمك الكويتي حيث قال أن تلوث البحر ونفوق الأسماء فيه هو ما يمنعه من تناول الأسماك الكويتية.
وقال الديرة أنه يتناول السمك التركي حالياً بدلاً من الكويتي الملوث والذي اعترفت الجهات المسؤولة في بلاده بتلوث البحر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ولد الديرة.. لهذا السبب لا أتناول السمك الكويتي.. والتركي بدلاً منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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