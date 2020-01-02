شاهد.. "سالمونيلا" تشعل مواقع التواصل.. وتميم يونس: "بدافع عن المرأة"

أحدثت أغنية "سالمونيلا - عشان تبقي تقولي لا"، للفنان تميم يونس ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الإجتماعي، بعد طرحها أمس الأربعاء.

و صدرت الأغنية تريندات موقع التدوينات العالمي "تويتر"، بسبب فكرة الأغنية الغير معتادة والتي هاجمها البعض.





وظهر تميم في الأغنية في صورة فتى أصيب بالجنون بعد رفض الفتاة التي يحبها له، وصار يهاجمها مرددًا كلمات ذات إيقاع سريع وسط رقص الكثيرين حوله وتشاجرهم فيما يشبه ملحمة جنونية.

وأعرب "يونس" في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، عن سعادته بالنجاح الذي حققته الأغنية وأكد أنه يدافع من خلالها عن المرأة وليس العكس كما روج المعارضين.





ودافع تميم عن نفسه وعن

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الأغنية بعد الهجوم الذي واجهه، فقال: "عدد قليل من الجمهور هو من يري بأن الأغنية ضد المرأة ولكنه رغم ذلك سوف يوضح سوء الفهم.. المقصود هو السخرية من الشاب الرومانسي الذي يفقد عقله بمجرد رفض الفتاه التي يحبها له ويبدأ في الهجوم عليها ويقول عنها كلام غير حقيقي".

وتابع: "لم أرغب في توضيح ذلك الأمر قبل طرح الأغنية حتي لا افقد عنصر المفاجأة للفكرة الأساسية.. وفي النهاية انا شخص أحب المزاح ولن اتوقف عن ذلك".

وقد اختلفت الأراء بين رواد موقع تويتر علي أغنية "سالمونيلا"

بين مؤيد ومعارض وساخر، فقالت "دنيا": شكرا لك يا تميم علي إعطائنا هذا الكم من السعادة في بداية عام "2020"، ووافقها الرأي إسلام رزق الذي قال: "أوسكار أفضل بداية سنة تروح ل 2020 برعاية تميم يونس يا جماعة".







بينما قالت هاجر غريب: "الاغنيه حلوة جدا وخطيره بجد بس اول مره اشوف حد يتشهر في ليله حرفيا.. بس هيا حلوة".



كما دافع "عزت"، عن وجة نظر تميم بشأن الأغنية، قائلًا: "يعني يعمل ايه أكتر من إنه طالع ستوكر وانسيكيور وجايب التوكسيك مسكولينيتي كلها يتريق عليها عشان ما يتفهمش إنه بيأيد اللي بيتريق عليه؟ مش كده يا جماعة".



وقالت عبير: "بالذمة ده اللي ربنا قدركم عليه في إفتتاحية العقد الجديد يعني نيجي في 2030 نقول أن سالمونيلا لتميم يونس هي بداية العقد والله عيب علينا".



لمشاهدة فيديو كليب سالمونيلا كاملًا من هنا...

