إليسا وزين العمر وطارق سويد ينعون نجوى قاسم

ميرنا وليد - بيروت - صدمة كبيرة ومحزنه أحدثها خبر وفاة الإعلامية اللبنانية ​نجوى قاسم​ في الوسط الفني والإعلامي، وعمد عدد من الفنانين إلى نعيها عبر صفحاتهم الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بينهم، الفنانة اللبنانية ​إليسا​ التي قالت:"شو محزن هالخبر مع بداية السنة الجديدة. نجوى قاسم كان العمر قدامها طويل وكان عندها كتير لتقدمو بمشوارها بعد. الله يرحمها ويصبّر عيلتها عا هالمأساة. الموت حق وربنا يصبرن".

وأيضاً، نعاها الفنان اللبناني ​زين العمر​ الذي نشر صورة لها وعلّق بالقول:"مش عم صدّق هالخبر الأليم ضيعان قلبك بعد بكير ..... نجوى المحبة الصديقة الوفى الإحترام هي من أحبّت لبنان حتى الموت .... الى أن نلتقي يا صديقتي الوفية نفسك بالسما يا عروسة السماء نجوى قاسم نيّال السما فيكي".

ونعاها كذلك الكاتب والممثل اللبناني ​طارق سويد​ الذي نشر صورة لها وعلّق قائلاً:"كيف يعني هيك؟! مبارح غردتي و كتبتي انشالله هالسنة بتكون حلوة عالكل! ..الله يرحمك نجوى.. خسارة كبيرة للإعلام اللبناني و العربي".

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