صالح الجسمي عن أزمة دنيا بطمة: إعلامية شهيرة إحدى ضحاياها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الإعلامي الإماراتي ​صالح الجسمي​ عن أزمة الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​، بعد إتهامها بالتورط في حساب "حمزة مون بيبي" على أحد مواقع التواصل الإجتماعي للتشهير وإبتزاز عدد من النجوم.

وتداول عدد كبير من المتابعين مقطع فيديو ظهر فيه الجسمي قائلاً إن هذا الحساب عرّض الكثير من المشاهير للأذى كما دمر حياة بعضهم في المغرب وفي عدد من البلدان العربية، ناقلاً ما يجري الحديث عنه عن تورط بطمة وشقيقتها إبتسام في هذا الملف.

وكشف أن الإعلامية المغربية ​مريم سعيد​ خسرت وظيفتها في قنوات MBC كما خسرت زواجها قبل إتمامه بيومين بسبب صور نشرت لها عليه.

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